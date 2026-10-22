Bank Of Ayudhya präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bank Of Ayudhya liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bank Of Ayudhya die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.18 THB gegenüber 1.19 THB im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5.20 Prozent zurück. Hier wurden 49.41 Milliarden THB gegenüber 52.12 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch