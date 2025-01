Bank Of Ayudhya gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bank Of Ayudhya äusserte sich am 20.01.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0.85 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank Of Ayudhya noch ein Gewinn pro Aktie von 1.05 THB in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9.45 Prozent auf 48.46 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 53.52 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4.04 THB präsentiert. Im Vorjahr hatte Bank Of Ayudhya ein EPS von 4.48 THB je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12.96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 201.27 Milliarden THB, während im Vorjahr 178.17 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch