Bank Of Ayudhya: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bank Of Ayudhya hat am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.18 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.19 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bank Of Ayudhya in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 5.20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 49.41 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 52.12 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch