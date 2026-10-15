Bank of America stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bank of America hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0.91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bank of America 1.06 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2.63 Prozent auf 47.77 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 49.06 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch