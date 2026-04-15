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15.04.2026 16:39:36
Bank of America schlägt Markterwartungen - Sieht stabile US-Wirtschaft
(Ausführliche Fassung)
CHARLOTTE (awp international) - Bank of America hat im ersten Quartal unerwartet hohe Zinseinnahmen verzeichnet. Der steuerpflichtige Zinsüberschuss in den ersten drei Monaten des Jahres stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um neun Prozent auf 15,7 Milliarden Dollar, wie das Institut am Mittwoch in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Er fiel damit höher aus, als von Analysten erwartet. Unter dem Strich verdiente das Institut mit 8,6 Milliarden Dollar (7,3 Mrd Euro) rund 17 Prozent mehr. Die Aktie legte im frühen US-Handel zuletzt um zwei Prozent zu.
Bankchef Brian Moynihan sprach von einem "starken Start" ins Jahr 2026 und versicherte, die sich entwickelnden Risiken weiterhin aufmerksam zu beobachten. "Wir verzeichneten jedoch eine gesunde Kundenaktivität, einschliesslich solider Konsumausgaben und einer stabilen Vermögensqualität", sagte der Manager laut Mitteilung. Dies deute auf eine widerstandsfähige US-Wirtschaft hin./lew/mne/nas/he
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