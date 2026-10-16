Bank of America präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bank of America hat am 14.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Bank of America im vergangenen Quartal 245.39 Milliarden BRL verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8.20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bank of America 267.29 Milliarden BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch