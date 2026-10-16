Bank of America präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bank of America hat am 14.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 341.21 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 352.06 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 71’640.90 Milliarden ARS – ein Plus von 9.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bank of America 65’171.97 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch