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16.10.2026 06:37:00
Bank of America gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Bank of America liess sich am 14.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bank of America die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.27 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.46 CAD je Aktie erzielt worden.
Bank of America hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 66.87 Milliarden CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67.56 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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