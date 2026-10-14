Bank of America Aktie 748628 / US0605051046
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14.10.2026 04:01:00
Bank of America: Finanzministerium ahndet laxe Geldwäschekontrollen mit Milliardenstrafe
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bank of America Corp.
Analysen zu Bank of America Corp.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
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Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich zur Wochenmitte etwas fester. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch vorwiegend nach unten.