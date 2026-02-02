Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’188 0.3%  SPI 18’220 0.3%  Dow 48’892 -0.4%  DAX 24’539 0.9%  Euro 0.9164 0.0%  EStoxx50 5’948 1.0%  Gold 4’865 -9.6%  Bitcoin 64’918 0.4%  Dollar 0.7697 0.0%  Öl 70.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Bank of America-Analyst: Diese Tech-Aktien werden die stärksten KI-Gewinner
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Neben NVIDIA-Aktie & Co.: Goldman Sachs nennt neue KI-Profiteure für 2026
Suche...
eToro entdecken
KI-Fokus 02.02.2026 03:34:03

Bank of America-Analyst: Diese Tech-Aktien werden die stärksten KI-Gewinner

Bank of America-Analyst: Diese Tech-Aktien werden die stärksten KI-Gewinner

Bank of America sieht 2026 als das Jahr der autonomen KI-Agenten. Die Analysten haben fünf Technologieaktien identifiziert, die von diesem Wandel besonders profitieren könnten.

• Bank of America sieht 2026 als das Jahr von "Agentic AI"
• Amazon ist der Top-Pick der Bank für das erste Quartal 2026 mit einem Kursziel von 303 US-Dollar
• Der neue Trainium3-Chip von Amazon bietet die 4,4-fache Rechenleistung und vierfache Energieeffizienz gegenüber dem Vorgänger

Agentic AI: Die nächste Phase des KI-Booms

Die vergangenen zwei Jahre standen im Zeichen von Chatbots und grossen Sprachmodellen. Doch 2026 könnte das Jahr von "Agentic AI" werden - Software, die Aufgaben autonom ausführen kann. Das geht aus einem am 8. Januar 2026 veröffentlichten Report der Bank of America hervor, über den MarketWatch berichtet.

Analyst Justin Post argumentiert, dass der KI-Boom seinen Höhepunkt erst erreichen wird, wenn die grossen KI-Startups wie OpenAI, Anthropic und xAI an die Börse gehen. Bis dahin sieht die Bank die grössten Chancen bei Unternehmen, die autonome Agenten einsetzen können - also Software, die selbstständig einkauft, Reisen bucht oder andere Aufgaben erledigt. Als Top-Profiteure dieser Entwicklung nennt Post fünf Aktien: Amazon, AppLovin, Wayfair, Expedia und Roblox.

Amazon als Top-Pick für das erste Quartal 2026

Unter den grossen Technologiewerten ist Amazon der Favorit von Bank of America für das erste Quartal 2026. Die Analysten setzen auf eine anhaltende Beschleunigung des Cloud-Geschäfts Amazon Web Services (AWS) sowie auf Effizienzsteigerungen im Einzelhandel. Laut dem MarketWatch-Bericht erwartet die Wall Street ein AWS-Wachstum von 21 Prozent im Jahr 2026, wobei Post diese Schätzungen für zu konservativ hält.

Amazon hat Fortschritte bei seinem hauseigenen Trainium-Chip gemacht. Die neueste Version Trainium3 bietet laut Bank of America die 4,4-fache Rechenleistung und die vierfache Energieeffizienz gegenüber dem Vorgänger. Post geht davon aus, dass künftige Chip-Generationen mit NVIDIA-Technologie integriert werden könnten, was AWS zum kostengünstigsten Anbieter für KI-Arbeitslasten machen würde. Im Einzelhandel soll die operative Marge von 6,1 Prozent im Jahr 2025 auf 8,3 Prozent im Jahr 2027 steigen - unterstützt durch über eine Million Roboter und effizientere Logistikzentren. Das Kursziel setzt Post bei 303 US-Dollar. Gegenüber dem letzten Schlusskurs von 241,73 US-Dollar entspricht das Kursziel damit einem potenziellen Anstieg von rund 25 Prozent (Stand: 29.01.2026).

Reisen, Werbung und Gaming als Schlachtfelder für KI-Agenten

Neben Amazon hebt die Bank of America vier weitere Unternehmen hervor. Wie aus dem MarketWatch-Bericht hervorgeht, sieht Analyst Post die Reisebranche als ein Schlüsselfeld für autonome KI im Jahr 2026. Expedia wandle sich erfolgreich von einer klassischen Buchungsplattform zu einem Infrastrukturanbieter für neue KI-gestützte Reiseagenten. Das Unternehmen hat Partnerschaften mit OpenAI für eine App in ChatGPT sowie mit Google Gemini für agentenbasierte Buchungen geschlossen.

Der Möbelhändler Wayfair ist ein früher Partner für Googles Agentic-Checkout-Funktion und hat einen autonomen KI-Assistenten für Kundenanfragen entwickelt. Im Werbesektor profitieren laut Bank of America AppLovin und Roblox davon, dass Werbetreibende zunehmend in geschlossene Plattformen investieren, da der Traffic im offenen Web durch KI-Nutzung abnehmen dürfte. AppLovins KI-gestütztes Produkt Axon, das Werbung gezielt an kaufbereite Nutzer ausspielt, verzeichne eine starke Akzeptanz bei Online-Händlern. Roblox mit seinen rund 150 Millionen täglich aktiven Nutzern könnte durch KI-Tools wie den Studio Assistant die Spieleentwicklung beschleunigen und sich zu einer bedeutenden Werbeplattform entwickeln.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Corning-Aktie gibt nach: KI-Boom steigert Umsatz und Gewinn, Erwartungen aber verfehlt
Microsoft-Aktie fällt trotz starken Gewinn- und Umsatzzahlen - KI-Ausgaben im Blick
NVIDIA-Aktie im Fokus: Caterpillar bringt KI auf die Baustelle

Bildquelle: Den Rise / Shutterstock.com,Deemerwha studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

30.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 14.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alphabet, Amazon, Apple
30.01.26 Marktüberblick: adidas und Apple im Fokus
30.01.26 ABB und Roche verhelfen SMI zu kräftigem Plus
30.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Hohe Kursschwankungen
29.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (58%) auf Nestle SA, Swatch Group AG, Swiss Re AG, UBS Group AG
29.01.26 Eine Woche der Erholung für US-Aktien
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’724.50 19.62 SS4B5U
Short 13’998.06 13.99 SJ4BMU
Short 14’547.81 8.77 SAIB4U
SMI-Kurs: 13’188.26 30.01.2026 17:30:01
Long 12’656.41 19.92 SWHB5U
Long 12’348.42 13.62 S8IBHU
Long 11’841.24 8.94 SHFB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Gold, Öl & Co. in KW 5: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
KW 5: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Die Performance der Kryptowährungen in KW 5: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Analysten sehen für Microsoft-Aktie Luft nach oben
UBS offenbar vor weiterer Entlassungswelle
Krypto-Exodus: Warum Anleger Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. zahlreich nach unten schicken
Buy-Note für SAP SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
UBS AG bescheinigt Neutral für Nestlé-Aktie
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
DroneShield-Aktie sackt dennoch ab: Neue Software-Updates versprechen Systemverbesserungen

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
04:49 dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten
22:34 ROUNDUP 3/Selenskyj: Nächste Woche neue Gespräche mit USA und Russland
22:34 SPORT/ROUNDUP/Bahnrad-EM: Deutsche Sprinterinnen holen Team-Gold
22:34 ROUNDUP 2: Mindestens zwölf Tote bei russischem Angriff auf Pawlohrad
21:34 ROUNDUP 2/BVB-Sieg: Guirassy trifft wieder - Schlotterbeck spricht vom Titel
21:04 ROUNDUP/BVB-Sieg: Guirassy trifft wieder - Schlotterbeck: Wollen angreifen
20:34 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
20:20 ROUNDUP 2: Israel will Einsatz von Ärzte ohne Grenzen in Gaza stoppen
19:54 ROUNDUP: Portugal erwartet neue Unwetter - Sorge vor Überschwemmungen
21:13 BVB-Aktie: Dortmund siegt mühsam gegen Heidenheim