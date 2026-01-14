Bank of America-Aktie in Grün: Mehr Gewinn dank starkem Zinsüberschuss und Aktienhandel

Im vierten Quartal stieg der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 12 Prozent auf 7,6 Milliarden US-Dollar, wie das Institut am Mittwoch in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Neben dem Zinsüberschuss wuchs auch der Aktienhandel stärker als von Analysten erwartet.

Im Gesamtjahr belief sich der Nettogewinn auf 30,5 Milliarden Dollar, womit er rund 13 Prozent höher ausfiel als 2024. Bankchef Brian Moynihan gab sich mit Blick auf die US-Wirtschaft sowie die eigenen Geschäfte zuversichtlich: Trotz einer Reihe von Risiken erwarte er 2026 wirtschaftliches Wachstum.

Die Bank of America-Aktie notiert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 0,81 Prozent im Plus bei 54,98 US-Dollar.

CHARLOTTE (awp international)