Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’470 0.8%  SPI 18’544 0.8%  Dow 49’192 -0.8%  DAX 25’346 -0.3%  Euro 0.9331 0.0%  EStoxx50 6’023 -0.1%  Gold 4’637 1.1%  Bitcoin 76’100 -0.3%  Dollar 0.8007 0.0%  Öl 66.2 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Sika41879292Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Top News
Barclays Investmentausblick Q1 für 2026: Aktien haben gegenüber Anleihen die Nase vorn
Dank neuer Skalierungstechnologien: Ethereum-Mitgründer Buterin hält Trilemma für gelöst
Buy für UBS-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
Zwischen Übernahme und Alleingang: Wohin steuert die Commerzbank-Aktie?
Schweizer Zinsen: Safe-Haven-Status rechtfertigt tiefe Renditen
Suche...
Chef zuversichtlich 14.01.2026 13:34:00

Bank of America-Aktie in Grün: Mehr Gewinn dank starkem Zinsüberschuss und Aktienhandel

Bank of America-Aktie in Grün: Mehr Gewinn dank starkem Zinsüberschuss und Aktienhandel

Überraschend hohe Zinseinnahmen haben die Bank of America zum Jahresende angeschoben.

Im vierten Quartal stieg der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 12 Prozent auf 7,6 Milliarden US-Dollar, wie das Institut am Mittwoch in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Neben dem Zinsüberschuss wuchs auch der Aktienhandel stärker als von Analysten erwartet.

Im Gesamtjahr belief sich der Nettogewinn auf 30,5 Milliarden Dollar, womit er rund 13 Prozent höher ausfiel als 2024. Bankchef Brian Moynihan gab sich mit Blick auf die US-Wirtschaft sowie die eigenen Geschäfte zuversichtlich: Trotz einer Reihe von Risiken erwarte er 2026 wirtschaftliches Wachstum.

Die Bank of America-Aktie notiert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 0,81 Prozent im Plus bei 54,98 US-Dollar.

/lew/err/jha/

CHARLOTTE (awp international)

Weitere Links:

Bank Cler: Neobanking-App Zak lanciert Handel mit Wertpapieren

Bildquelle: Lowe R Llaguno / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

11:58 US-Banken eröffnen die Gewinnsaison für Q4 2025
09:35 SG-Marktüberblick: 14.01.2026
07:45 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
07:18 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Die nächsten Rekorde
13.01.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Siemens Energy AG
13.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Richemont, UBS
13.01.26 Die Luft wird dünner
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’965.08 19.95 SXXBOU
Short 14’274.08 13.64 SNQBTU
Short 14’800.41 8.85 SX4B2U
SMI-Kurs: 13’469.60 14.01.2026 13:45:54
Long 12’889.76 19.95 STVB8U
Long 12’604.87 13.99 SO0BYU
Long 12’064.71 8.97 SRKBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS reagieren erneut auf geopolitische Spannungen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie, Gold und Co.: Dieser überraschende Aufsteiger zählt nun zu den Top-Assets der Welt
Silber vor der Konsolidierung? Commerzbank mit Prognose für 2026
ams-OSRAM-Aktie leichter: Fortgeschrittene Verhandlungen über Verkauf von Geschäftsaktivitäten
Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Rheinmetall-Aktie
NVIDIA Aktie News: NVIDIA fällt am Nachmittag
UBS-Aktie etwas tiefer: Gericht veurteilt Credit Suisse zu hoher Zahlung an Ex-Mitarbeiterin
D-Wave Quantum-Aktie stärker: Übernahme von Quantum Circuits beschäftigt Anleger weiterhin

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
13:55 OTS: Coface Deutschland / Coface und LSEG Risk Intelligence bündeln Kräfte - ...
13:59 Aktien von Air France-KLM, Lufthansa & Co.: Airlines unter Verkaufsdruck - IAG trotzdem positiv
13:42 Studie: Kaufkraft legt stark zu - 1.466 Euro mehr pro Kopf
13:42 ROUNDUP: Ukraine hat vierten Verteidigungsminister seit Kriegsbeginn
13:34 ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens Energy auf 'Outperform' - Ziel 150 Euro
13:33 Veltins wächst trotz historischem Absatzminus der Branche
13:31 Trump: Nato nicht ausreichend für Schutz von Grönland
13:28 Österreich senkt Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel
13:23 SPD wirft Kritikern Falschdarstellung zu Erbschaftsteuer vor
13:35 Bank of America-Aktie höher: Starker Aktienhandel sorgt für kräftigen Kursanstieg