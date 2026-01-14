|Chef zuversichtlich
|
14.01.2026 13:34:00
Bank of America-Aktie in Grün: Mehr Gewinn dank starkem Zinsüberschuss und Aktienhandel
Überraschend hohe Zinseinnahmen haben die Bank of America zum Jahresende angeschoben.
Im Gesamtjahr belief sich der Nettogewinn auf 30,5 Milliarden Dollar, womit er rund 13 Prozent höher ausfiel als 2024. Bankchef Brian Moynihan gab sich mit Blick auf die US-Wirtschaft sowie die eigenen Geschäfte zuversichtlich: Trotz einer Reihe von Risiken erwarte er 2026 wirtschaftliches Wachstum.
Die Bank of America-Aktie notiert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 0,81 Prozent im Plus bei 54,98 US-Dollar.
/lew/err/jha/
CHARLOTTE (awp international)
Weitere Links:
Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI erklimmt neuen Rekord -- DAX leichter -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich höher -- Nikkei überspringt erstmals 54'000-Punkte-Marke
Der heimische Aktienmarkt notiert zur Wochenmitte im Plus. Der DAX verbucht derweil moderate Verluste. An den Börsen in Fernost geht es am Mittwoch mehrheitlich bergauf.