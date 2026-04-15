|US-Wirtschaft
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15.04.2026 21:11:00
Bank of America-Aktie fester: Markterwartungen geschalgen - sieht stabile US-Wirtschaft
Die Bank of America hat im ersten Quartal unerwartet hohe Zinseinnahmen verzeichnet.
Bankchef Brian Moynihan sprach von einem "starken Start" ins Jahr 2026 und versicherte, die sich entwickelnden Risiken weiterhin aufmerksam zu beobachten. "Wir verzeichneten jedoch eine gesunde Kundenaktivität, einschliesslich solider Konsumausgaben und einer stabilen Vermögensqualität", sagte der Manager laut Mitteilung. Dies deute auf eine widerstandsfähige US-Wirtschaft hin.
Die Bank of America-Aktie steigt im NYSE-Handel zeitweise um 1,98 Prozent auf 54,41 US-Dollar.
/lew/mne/nas
CHARLOTTE (awp international)
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Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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