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US-Wirtschaft 15.04.2026 21:11:00

Bank of America-Aktie fester: Markterwartungen geschalgen - sieht stabile US-Wirtschaft

Bank of America-Aktie fester: Markterwartungen geschalgen - sieht stabile US-Wirtschaft

Die Bank of America hat im ersten Quartal unerwartet hohe Zinseinnahmen verzeichnet.

Der steuerpflichtige Zinsüberschuss in den ersten drei Monaten des Jahres stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um neun Prozent auf 15,7 Milliarden Dollar, wie die Bank of America am Mittwoch in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Er fiel damit höher aus, als von Analysten erwartet. Unterm Strich verdiente das Institut mit 8,6 Milliarden Dollar (7,3 Mrd Euro) rund 17 Prozent mehr.

Bankchef Brian Moynihan sprach von einem "starken Start" ins Jahr 2026 und versicherte, die sich entwickelnden Risiken weiterhin aufmerksam zu beobachten. "Wir verzeichneten jedoch eine gesunde Kundenaktivität, einschliesslich solider Konsumausgaben und einer stabilen Vermögensqualität", sagte der Manager laut Mitteilung. Dies deute auf eine widerstandsfähige US-Wirtschaft hin.

Die Bank of America-Aktie steigt im NYSE-Handel zeitweise um 1,98 Prozent auf 54,41 US-Dollar.

/lew/mne/nas

CHARLOTTE (awp international)

Weitere Links:

Bank of America-Aktie: So viel hätte eine Investition von vor einem Jahr abgeworfen

Bildquelle: David Huntley / Shutterstock.com
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