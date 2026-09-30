Bank of Africa: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank of Africa hat am 28.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.24 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.220 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.17 Prozent auf 890.8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 823.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch