Bank of Africa hat am 23.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.120 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bank of Africa in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3.80 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 712.2 Millionen USD im Vergleich zu 740.4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch