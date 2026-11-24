Bank of Africa hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 712.2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 3.80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 740.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch