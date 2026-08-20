Bank Ochrony Srodowiska öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bank Ochrony Srodowiska liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bank Ochrony Srodowiska die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.72 PLN. Im Vorjahresquartal waren 0.730 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9.46 Prozent zurück. Hier wurden 440.5 Millionen PLN gegenüber 486.6 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch