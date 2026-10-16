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16.10.2026 06:37:00
Bank Muscat SAOG: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Bank Muscat SAOG liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bank Muscat SAOG die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 0.01 OMR. Im Vorjahresquartal hatte Bank Muscat SAOG ebenfalls ein EPS von 0.010 OMR je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bank Muscat SAOG in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0.72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 221.1 Millionen OMR. Im Vorjahresviertel waren 222.8 Millionen OMR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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