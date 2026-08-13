Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 1.92 ILS. Im letzten Jahr hatte Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) einen Gewinn von 1.74 ILS je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.19 Milliarden ILS – das entspricht einem Minus von 9.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.75 Milliarden ILS in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch