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20.08.2026 05:57:12
Bank Leerau: Tiefes Zinsumfeld drückt auf Halbjahresergebnis
Die Bank Leerau blickt auf ein leicht schwächeres erstes Halbjahr 2026 zurück. Die im aargauischen Suhrental anasässige Bank erzielte einen Geschäftserfolg von 2.37 Mio. CHF – ein Rückgang von 6,4% […]
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