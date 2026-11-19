Bank Hapoalim BM (spons GDR) hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Bank Hapoalim BM (spons GDR) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3.00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3.12 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bank Hapoalim BM (spons GDR) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12.25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.21 Milliarden USD im Vergleich zu 3.66 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch