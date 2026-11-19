Bank Hapoalim BM (spons ADRs) lud am 16.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3.00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3.12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12.25 Prozent auf 3.21 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.66 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch