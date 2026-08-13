Bank Hapoalim BM (spons ADRs) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bank Hapoalim BM (spons ADRs) hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.21 USD. Im Vorjahresviertel hatte Bank Hapoalim BM (spons ADRs) 2.70 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bank Hapoalim BM (spons ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.81 Milliarden USD im Vergleich zu 4.24 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch