|
13.08.2026 06:37:00
Bank Hapoalim BM (spons ADRs) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bank Hapoalim BM (spons ADRs) hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.21 USD. Im Vorjahresviertel hatte Bank Hapoalim BM (spons ADRs) 2.70 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bank Hapoalim BM (spons ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.81 Milliarden USD im Vergleich zu 4.24 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.