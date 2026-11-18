Bank Hapoalim BM (Reg Shares) hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 1.81 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank Hapoalim BM (Reg Shares) noch ein Gewinn pro Aktie von 2.10 ILS in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Bank Hapoalim BM (Reg Shares) im vergangenen Quartal 9.69 Milliarden ILS verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 21.20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bank Hapoalim BM (Reg Shares) 12.30 Milliarden ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch