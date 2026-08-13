Bank Hapoalim BM (Reg Shares) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bank Hapoalim BM (Reg Shares) lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.90 ILS, nach 1.93 ILS im Vorjahresvergleich.

Bank Hapoalim BM (Reg Shares) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.24 Milliarden ILS abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.18 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch