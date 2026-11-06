Bank Handlowy w Warszawie legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bank Handlowy w Warszawie äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.21 PLN, nach 3.60 PLN im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 1.11 Milliarden PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bank Handlowy w Warszawie 1.08 Milliarden PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch