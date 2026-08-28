Bank Handlowy w Warszawie: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bank Handlowy w Warszawie hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 2.46 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.27 PLN je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 1.06 Milliarden PLN, gegenüber 1.15 Milliarden PLN im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8.48 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch