Bank Gospodarki Zywnosciowej präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank Gospodarki Zywnosciowej hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 4.06 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bank Gospodarki Zywnosciowej 4.93 PLN je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8.48 Prozent auf 2.96 Milliarden PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.24 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch