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02.09.2026 06:37:00
Bank fuer Tirol und Vorarlberg vz zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bank fuer Tirol und Vorarlberg vz lud am 30.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 1.56 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bank fuer Tirol und Vorarlberg vz 1.43 EUR je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 224.6 Millionen EUR – ein Plus von 0.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bank fuer Tirol und Vorarlberg vz 224.0 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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