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02.09.2026 06:37:00
Bank fuer Tirol und Vorarlberg: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Bank fuer Tirol und Vorarlberg hat am 30.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 1.56 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank fuer Tirol und Vorarlberg noch ein Gewinn pro Aktie von 1.43 EUR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 224.6 Millionen EUR gegenüber 224.0 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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