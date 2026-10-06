Krypto Aktie 4613697 / DE000A0SLML9
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06.10.2026 09:19:25
Bank Frick vereinfacht Einzahlungen für Krypto- und Zahlungsplattformen
Die Liechtensteiner Bank Frick erweitert ihr Zahlungsverkehrsangebot um sogenannte Named VBANs. Damit können Endkunden bei Einzahlungen namentlich als Zahlungsempfänger geführt und Zahlungen automatisch zugeordnet werden. Im Fokus stehen insbesondere Krypto-Börsen, Broker und Zahlungsplattformen.
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Krypto AG
Analysen zu Krypto AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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An den heimischen sowie den deutschen Börsen lässt sich ein stärkerer Handel beobachten. An den Börsen in Asien geht es am Dienstag aufwärts.