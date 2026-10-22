Bank First National: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bank First National gab am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.83 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 85.4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 42.04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 60.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch