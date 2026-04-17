Bank First National Aktie 24844047 / US06211J1007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.04.2026 03:25:16
Bank First Corp Q1 Sales Increase
(RTTNews) - Bank First Corp (BFC) announced earnings for first quarter of $19.99 million
The company's earnings came in at $19.99 million, or $1.78 per share. This compares with $18.24 million, or $1.82 per share, last year.
Excluding items, Bank First Corp reported adjusted earnings of $25.08 million or $2.24 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 47.8% to $63.75 million from $43.13 million last year.
Bank First Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $19.99 Mln. vs. $18.24 Mln. last year. -EPS: $1.78 vs. $1.82 last year. -Revenue: $63.75 Mln vs. $43.13 Mln last year.
Nachrichten zu Bank First National Corp
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Bank First National Corp
Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Diese Aktien & Themen stehen im Fokus:
Tech-Giganten unter Druck
– Microsoft: Rücksetzer trotz starker Marktposition – Chance durch niedrigere Bewertung?
– SAP: KI als Risiko für das Geschäftsmodell?
– Oracle: Deutlicher Kursverlust bei gleichzeitig attraktiver Bewertung
– Meta Platforms: Hohe KI-Investitionen & neue Monetarisierungsmöglichkeiten (z. B. WhatsApp)
️ Konsum & Marken unter Druck
– Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke
– Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?
Weitere Value-Kandidaten
– PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?
– Constellation Software: Hidden Champion mit einzigartigem Geschäftsmodell
Das grosse Thema:
Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: SMI gibt schliesslich ab -- DAX endet im Plus -- Wall Street letztlich leicht behauptet -- Asiens Börsen letztlich in Grün - Nikkei zog kräftig an
Der heimische Leitindex zeigte sich tiefer, während sich der DAX auf grünem Terrain bewegte. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Donnerstag höher.