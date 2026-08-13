|
13.08.2026 08:21:37
Bank Cler verbessert Gewinnzahlen im ersten Halbjahr
Basel (awp) - Die Bank Cler hat im ersten Semester 2026 die Gewinnzahlen deutlich verbessert. Die schweizweit tätige BKB-Tochtergesellschaft konnte dabei von einem guten Ertragswachstum und einem nur moderaten Kostenanstieg profitieren.
Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis verbesserte sich in den ersten sechs Monaten des Jahres um 21,4 Prozent auf 54,0 Millionen Franken, wie die Bank am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich resultierte ein um 5,0 Prozent höherer Halbjahresgewinn von 23,1 Millionen.
Wachstum mit Anlagegeschäft
Die Bank habe sowohl im Hypothekar- und im Anlagegeschäft mit Privatkunden weiter wachsen können, so die Bank. Nachdem der SNB-Leitzins weiterhin bei null Prozent verharrt, sei insbesondere die Nachfrage nach Vermögensverwaltungsmandaten (+21,5 Prozent) und der Anlagelösung Bank Cler (+5,7 Prozent) hoch gewesen, heisst es.
Der Geschäftsertrag lag in der Folge mit 137,3 Millionen Franken (+7,3 Prozent) klar über dem Vorjahresergebnis. Gleichzeitig legte der Geschäftsaufwand nur moderat zu (+1,1 Prozent auf 79,0 Millionen). Das Kosten-Ertrags-Verhältnis verbesserte sich auf 58,0 Prozent (Vorjahr 61,2 Prozent).
Launch von Zak Invest
Die Bank habe derweil sowohl in die physischen Standorte als auch in ihre digitalen Angebote investiert. So seien im Juni 2026 die umgebaute Geschäftsstelle Urania in Zürich sowie der neue Standort in Thun eröffnet worden. Die digitalen Kanäle würden fortlaufend weiterentwickelt und mit Self-Service-Funktionalitäten ergänzt, heisst es.
Erfolgreich verlief laut der Bank auch der Launch von Zak Invest im Januar 2026. So seien bereits über 2300 Depots für den Handel von Wertschriften über die Neobanking-App der Bank Cler eröffnet worden.
Für das Gesamtjahr 2026 rechnet die Bank Cler mit einem Geschäftserfolg und einem Gewinn über dem Vorjahreswert. Grundlage dafür seien die konsequente Umsetzung der Strategie unter anderem mit dem Ausbau des Anlagegeschäfts, eine starke Refinanzierung sowie eine gezielte Weiterentwicklung der Mitarbeitenden.
tp/cg
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Basler Kantonalbank Partizipsch. am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.