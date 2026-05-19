Bank CenterCredit JSC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bank CenterCredit JSC gab am 18.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 347.95 KZT, nach 436.68 KZT im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Bank CenterCredit JSC 304.14 Milliarden KZT umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10.70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 274.75 Milliarden KZT erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch