Bank CenterCredit JSC hat sich am 20.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 331.49 KZT. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 404.37 KZT je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25.07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 385.14 Milliarden KZT umgesetzt, gegenüber 307.94 Milliarden KZT im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch