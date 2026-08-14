Bank CenterCredit JSC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bank CenterCredit JSC hat am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 352.30 KZT, nach 364.93 KZT im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14.39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 290.51 Milliarden KZT generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 332.32 Milliarden KZT ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch