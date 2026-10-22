Bank AlJazira Bearer präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank AlJazira Bearer hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.37 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.290 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Bank AlJazira Bearer 2.44 Milliarden SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9.09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.69 Milliarden SAR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch