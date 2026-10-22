Bank Albilad Bearer präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank Albilad Bearer hat am 20.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.49 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.510 SAR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7.51 Prozent auf 2.61 Milliarden SAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.82 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch