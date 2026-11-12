Bangkok Life Assurance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bangkok Life Assurance hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.72 THB. Im letzten Jahr hatte Bangkok Life Assurance einen Gewinn von 1.35 THB je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 5.88 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.16 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch