Bangkok Life Assurance verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bangkok Life Assurance hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.17 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.25 THB je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5.11 Prozent auf 6.00 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.33 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch