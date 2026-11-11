Bangkok Life Assurance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bangkok Life Assurance hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.72 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.35 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4.46 Prozent auf 5.88 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.16 Milliarden THB gelegen.

Redaktion finanzen.ch