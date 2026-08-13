Bangkok Life Assurance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bangkok Life Assurance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.17 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.25 THB je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5.11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.33 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.00 Milliarden THB.

Redaktion finanzen.ch