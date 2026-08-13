Bangkok Life Assurance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bangkok Life Assurance stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.17 THB gegenüber 1.25 THB im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5.11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.00 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 6.33 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch