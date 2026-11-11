Bangkok Life Assurance: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bangkok Life Assurance gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0.72 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bangkok Life Assurance noch ein Gewinn pro Aktie von 1.35 THB in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Bangkok Life Assurance im vergangenen Quartal 5.88 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bangkok Life Assurance 6.16 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch