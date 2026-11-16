Bangkok Expressway and Metro: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bangkok Expressway and Metro lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.24 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.220 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2.68 Prozent auf 130.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 133.7 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch