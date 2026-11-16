Bangkok Expressway and Metro stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bangkok Expressway and Metro präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.08 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.070 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 4.33 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 0.21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.32 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch