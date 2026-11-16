Bangkok Expressway and Metro informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bangkok Expressway and Metro hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0.08 THB gegenüber 0.070 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0.21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.33 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 4.32 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch