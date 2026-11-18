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18.11.2026 06:37:00
Bangkok Dusit Medical Services veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Bangkok Dusit Medical Services lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.29 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.270 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 30.10 Milliarden THB gegenüber 28.24 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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