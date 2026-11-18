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18.11.2026 06:37:00
Bangkok Dusit Medical Services öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bangkok Dusit Medical Services veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0.29 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bangkok Dusit Medical Services 0.270 THB je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 30.10 Milliarden THB in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.24 Milliarden THB umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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