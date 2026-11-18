Bangkok Dusit Medical Services hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.35 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Bangkok Dusit Medical Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 904.9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 874.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch